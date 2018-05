tempo di lettura 2'

Perè la sua prima incursione diretta, sulla sedia da regista, nella galassia lontana lontana. Tuttavia, il franchise e il regista di A Beautiful Mind si sono già “incrociati” in passato. Howard fu infatti tra i registi cheprese in considerazione per la trilogia prequel. Come vi abbiamo già riportato in passato, oltre a Howard, Lucas “tastò il terreno” anche per un’eventuale disponibilità di Steven Spielberg e di Robert Zemeckis. La risposta dei tre, prima dell’inizio dei lavori de La Minaccia Fantasma, fu piuttosto unanime: “George, dovresti dirigerlo tu”.

Come affermato in passato da Howard:

George Lucas non voleva necessariamente dirigerli. Mi disse che aveva parlato con Steven Spielberg, Robert Zemeckis e con me. Io sono stato il terzo con cui ha parlato. E tutti gli abbiamo dato la medesima risposta “George, dovresti dirigerlo tu!”. Non penso che nessuno volesse proseguire quella storia al tempo, era un impegno troppo spaventoso.

Durante la promozione di Solo: A Star Wars Story, il regista è tornato a ricordare il periodo verso la fine degli anni 90, quando Star Wars si preparava a tornare sul grande schermo con gli Episodi I, II e III (usciti tra il 1999 e il 2005). Come dichiarato da Howard, l’offerta di Lucas ebbe luogo in un’occasione assolutamente informale:

Avemmo una conversazione del tutto casuale, eravamo in un parcheggio per auto. Non avevo letto uno script o soppesato la cosa a dovere. Ebbi una reazione piuttosto istintiva, anche perché pensavo davvero che fosse George la persona giusta per dirigere [La Minaccia Fantasma].

Di recente, lo ricordiamo, Howard si è detto possibilista circa un potenziale ritorno al cinema del mondo di Willow, diretto nel 1988 e basato su una storia dello stesso George Lucas.

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.

