Nonostante le nuove uscite, continua il successo di, che ieri ha incassato altri 375mila euro portandosi a 1.5 milioni di euro in tre giorni.

Seconda posizione (ma a buona distanza) per Loro 2, con 87mila euro e un totale di 1.5 milioni di euro, mentre al terzo posto debutta Dogman con 65mila euro: il lancio a Cannes potrebbe avere un impatto nei prossimi giorni soprattutto nel caso il film andasse a premi, anche se in passato abbiamo più volte dimostrato che i lanci ai festival non influenzano granché il box-office. Quarta posizione per Avengers: Infinity War, con 56mila euro e 17.7 milioni complessivi, mentre chiude la top-five Show Dogs con 21mila euro e un totale di 739mila euro.

Le altre nuove uscite: all’ottavo posto Famiglia Allargata apre con 10mila euro, Le Meraviglie del Mare al nono con 10mila euro, Giù le Mani dalle Nostre Figlie al diciassettesimo con 3.400 euro.