Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Tra i film italiani presentati al Marché di Cannes anche, il nuovo film di Gabriele Mainetti che viene venduto all’estero da Rai Com e True Colors e le cui riprese sono attualmente in corso tra Roma e la Calabria. Con un budget di oltre 9 milioni di euro, il progetto è prodotto dalla Goon Films di Mainetti e Rai Cinema, insieme alla belga GapBusters.

Scritto da Mainetti insieme a Nicola Guaglianone, su soggetto di Guaglianone, Freaks Out si mostra oggi nella prima immagine ufficiale – opera di Antonello&Montesi con post-produzione di Big Jellyfish. Nella foto vediamo, da sinistra a destra, Pietro Castellitto, Giorgio Tirabassi, Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria, Giancarlo Martini.

Questa la sinossi ufficiale:

Matilde, Cencio, Fulvio e Mario sono come fratelli quando il dramma della seconda guerra mondiale travolge Roma. Siamo nel ‘43, nel pieno del conflitto, e la città eterna ospita il circo in cui lavorano. Israel, il proprietario e loro padre putativo, scompare nel tentativo di aprire una via di fuga per tutti loro oltre oceano. I nostri quattro protagonisti sono allo sbando. Senza qualcuno che li assista ma, soprattutto, senza il circo, hanno smarrito la loro collocazione sociale e si sentono solo dei fenomeni da baraccone, “a piede libero” in una città in guerra.