Come rivelato in esclusiva dall’Hollywood Reporter, mentre(Una Notte da Leoni 2) ed(Thor: Ragnarok) hanno già redatto una bozza dello script di– che vedrà protagonistala Universal ha ora ingaggiato altri due sceneggiatori:(Rampage) e(La Furia dei Titani).

Il film, lo ricordiamo, sarà un adattamento della graphic novel dallo stesso titolo scritta da A.J. Lieberman e illustrata da Riley Rossmo. La storia segue le vicende di Duncan, un assassino con un disordine dissociativo dell’identità che ha le abilità da combattimento di un cowboy, di un ninja e di un vichingo. Le sue abilità sono il risultato di un programma di controspionaggio governativo che trasforma i malati di DDI in super-soldati noti come “triplici” (per via della loro triplice personalità). Quando Duncan sfugge al controllo, decide di abbattere il miliardario che ha fondato il programma.

Alla regia ci sarà Michelle MacLaren, nota per aver diretto importanti episodi di Breaking Bad, The Walking Dead, Game of Thrones e Westworld. Il progetto, lo ricordiamo, è in fase di sviluppo fin dal 2014. Il film arriverà nei cinema statunitensi il 28 giugno 2019. Chris Pratt figurerà anche produttore assieme a Mark Gordon, Michael De Luca e Guymon Casady.

Fonte: Hollywood Reporter