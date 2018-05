Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Una notizia abbastanza curiosa arriva dal Canton Ticino.

Nella giornata di martedì due cosplayer di Deadpool sono stati fermati dalla polizia dopo che le forze dell’ordine avevano ricevuto delle segnalazioni su “una persona armata” che girava per il centro di Lugano.

La cosa ha generato l’ovvia ondata di ilarità social, ma la cantonale ha precisato che si è trattato di un intervento rapido e dovuto.

L’intervento – sottolinea il portavoce della Cantonale – è stato eseguito in base alla dottrina e alla tattica di polizia, che richiede in questi casi agli agenti di intervenire in maniera estremamente celere nonché di scongiurare la minaccia, anche presunta, senza tentennamenti […] Si è operato a garanzia della sicurezza della popolazione e dell’incolumità degli agenti che intervengono. Evidenziamo che in pochi minuti sono giunte sul posto alcune pattuglie della polizia cantonale e della polizia della Città di Lugano. In breve tempo hanno localizzato e in seguito bloccato la persona segnalata e un suo conoscente che lo accompagnava.