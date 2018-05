Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Una leggenda urbana vuole che, il film fantascientifico conapprodato nei cinema l’anno scorso, sia il prequel di Venom.

Screenrant ha così approfittato dell’occasione della promozione di Deadpool 2 per chiedere ai due sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick se è tutto vero:

Screen Rant: Volevo chiarire una leggenda urbana nerd. Life non è il prequel di Venom.

Rhett Reese: Non lo è.

Screen Rant: Per il film vi siete ispirati un po’ a Venom? Omaggi o riferimenti?

Rhett Reese: In realtà no. Perché innanzitutto ci sarebbero stati problemi con i diritti perché Venom è una proprietà Marvel controllata dalla Sony. E Life è stato in effetti prodotto dalla Sony, quindi no, non c’erano problemi di diritti. Me lo rimangio.

Paul Wernick: Sì, la risposta è sì. È un prequel.

Rhett Reese: [ride]