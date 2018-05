tempo di lettura 1'

Dopo la collaborazione inpotrebbero tornare a lavorare insieme in un progetto incentrato sulla vita del generale – poi Presidente degli Stati Uniti – Ulysses S. Grant.

La Lionsgate e la Appian Way di DiCaprio hanno difatti acquistato nel mese di novembre del 2017 i diritti sulla biografia intitolata “ Grant”, scritta da Ron Chernow, con l’idea di redigere uno script affidato a David James Kelly, già sceneggiatore di Robin Hood, il nuovo film con protagonista Taron Egerton.

Non sono ancora chiare le eventuali tempistiche di realizzazione del progetto. Spielberg, lo ricordiamo, dovrebbe essere impegnato nei prossimi anni nei lavori di Indiana Jones 5 e del remake di West Side Story. Gli ultimi due film del regista sono The Post e Ready Player One. DiCaprio, com’è noto, tornerà a collaborare presto anche con Quentin Tarantino in Once Upon A Time In Hollywood.

Fonte: Deadline