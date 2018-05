tempo di lettura 1'

Continua la corsa dial box-office italiano.

Venerdì il film con Ryan Reynolds ha incassato 547mila euro, con la miglior media della top-ten e un totale di ben 2 milioni di euro in quattro giorni. Il confronto con il primo film non è semplice (sono usciti in giorni diversi), ma l’impressione è che questo sequel stia andando meglio del primo, che aveva incassato 3.1 milioni tra giovedì e domenica (incassando 533mila euro il venerdì).

Al secondo posto, ben distante, Loro 2 incassa 97mila euro e sale a 1.6 milioni di euro. Loro 1, al suo secondo venerdì, aveva incassato 157mila euro.

Al terzo posto la nuova uscita Dogman, con 86mila euro e un totale di 153mila euro in due giorni. Quarta posizione per Avengers: Infinity War, che incassa 82mila euro e sale a 17.8 milioni di euro. Al quinto posto Show Dogs – Entriamo in Scena incassa 34mila euro, per un totale di 775mila euro.

Tra le altre nuove uscite, Famiglia Allargata si piazza all’ottavo posto con 15mila euro e un totale di quasi 26mila euro, mentre Parigi a Piedi Nudi al dodicesimo posto incassa 14mila euro e un totale di 21mila euro.