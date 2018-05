tempo di lettura 3'

Non è facile capire la testa di una persona da un’intervista. Quanto sia sveglia, quanto sia fintamente sorniona, quanto non abbia voglia o quanto pensi ad ogni risposta. Conè immediatamente evidente di essere di fronte ad una delle attrici con più testa tra quelle incontrate.Non solo ha la risposta svelta, pronta e sagace ma quando qualche giornalista della tavola rotonda cui abbiamo partecipato prova a metterla in difficoltà in un attimo è lei a ribaltare la situazione e con la risposta sottolinea soprattutto la stupidità della domanda, ma senza antipatia, anzi.

In Solo: A Star Wars Story è un membro della banda cui si unisce Han e ha uno dei ruoli meno convenzionali per la galassia. Lontano dalla quota rosa è in realtà un personaggio duro come merita uno spin-off di Han Solo.

Qual è la differenza tra questo e gli altri Guerre Stellari?

“Nei film alle volte capita che i personaggi si somiglino tutti perché scritti dal medesimo scrittore, il quale ha una voce sua unica, invece qui ognuna ha la sua voce. Ed è strano perché in un film di Guerre Stellari la vera star è Guerre Stellari, voglio dire potrebbero metterci dei gatti e la gente lo andrebbe comunque a vedere! Invece ogni personaggio ha il suo perché”.

Hai lavorato sia con Lord e Miller che con Ron Howard, hai capito cosa è cambiato nel passaggio?

“Phil e Chris avevano un fortissimo spirito di improvvisazione e questo ci ha consentito di trovare tutti (noi attori) il nostro momento e la nostra personalità, si provano varie versioni e si tentano diversi approcci. Ron invece è completamente diverso, ed è fantastico. Appena è arrivato ha subito capito cosa serviva, aveva una visione chiarissima di cosa funzioni e cosa no, è un missile che va dritto verso il risultato. Ha la capacità di prendere scene già girate e trovare cose che andavano rigirate e chiarite, oppure punti in cui i personaggi potevano essere spiegati meglio. Essendo un film con un passo rapido ogni momento conta e va usato e Ron è lucidissimo su cosa si debba vedere e quanto. Del resto parliamo di una persona che è nel giro da quando ha 4 anni”.

Siamo cresciuti con Guerre Stellari, ma ora siamo grandi…

“…oddio ormai lo siamo vero?!?!?”

….e i film nuovi che stanno uscendo invece sono per bambini!

“Non ti preoccupare caro, hai sempre Westworld!”

Non pensi sia possibile andare profondità anche su film come questi?

“No è il contrario. La cosa difficile e il trionfo di Solo è rimanere in superficie e trovare tutto lì”

Sei una dei pochi personaggi di colore della saga…

“Sì e per questo so tutto di Sam Jackson [ride], è uno dei personaggi in assoluto più importanti di tutta la saga. Lo sapevate che solo lui ha la spada laser viola in tutta la serie?”

