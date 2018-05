tempo di lettura 2'

contiene, tra i suoi tanti riferimenti scanzonati, un richiamo alle accuse di molestie rivolte contro dilo scorso dicembre.

Nel film di David Leitch, è possibile vedere in una tv un servizio del telegiornale con la classica barra di scorrimento delle news nella parte inferiore dello schermo. Uno degli aggiornamenti in tempo reale riporta la dicitura: “Christopher Plummer rifiuta un ruolo in Deadpool 2”. Si tratta di un chiaro riferimento alla sostituzione “in extremis” di Kevin Spacey con Plummer in Tutti i Soldi del Mondo, diretto da Ridley Scott. Dopo le accuse di molestie a Spacey, la produzione del film aveva infatti optato per delle riprese aggiuntive volte a sostituire la star di American Beauty e House of Cards con la star di Beginners e Tutti Insieme Appassionatamente.

Dopo l’ingaggio “al volo” di Plummer, erano stati molti i meme e i commenti ironici che vedevano l’attore sostituire “pressoché chiunque” a seguito dei molti scandali e delle varie accuse di molestie emerse nell’ambiente hollywoodiano.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

LEGGI ANCHE

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Questa la sinossi:

Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi letale, lo sfigurato chef di una caffetteria (Wade Wilson) cerca a tutti i costi di diventare il barista più hot di Mayberry tentando, allo stesso tempo, di fare i conti con la perdita del senso del gusto. Mentre cercherà di riacquistare il gusto per la vita, oltre a un flusso canalizzatore, Wade dovrà combattere contro dei ninja, la Yakuza, dei cani sessualmente aggressivi, nel suo viaggio intorno al mondo che lo porterà alla scoperta del valore della famiglia, dell’amicizia e del sapore, trovando un nuovo gusto per l’avventura e guadagnandosi anche la tanto desiderata tazza con la scritta Miglior Amante del Mondo.

Nel cast di Deadpool 2 troviamo Ryan Reynolds, di ritorno nei panni di Deadpool, Zazie Beetz (Domino) e Josh Brolin (Cable), insieme a Jack Kesy, Shioli Kutsuna, Julian Dennison, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.

Fonte: CB