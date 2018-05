Spoiler

tempo di lettura 2'

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SUL FILM

Chi ha visto Deadpool 2 sa che il film contiene diverse scene durante i titoli di coda, tutte decisamente esilaranti e… sorprendenti. E non sono pochi quelli che si saranno chiesti se ciò che avviene in queste scene sia o meno canon nella storyline della saga. Non è una domanda da poco, in quanto una di queste scene sovverte completamente la trama di Deadpool 2 riportando in vita il personaggio interpretato da Morena Baccarin, oltre a rimettere “ordine” nell’Universo Cinematografico degli X-Men eliminando il Deadpool di X-Men le Origini: Wolverine (e impedendo a Ryan Reynolds di girare Lanterna Verde… uccidendolo).

Rispondendo ai fan durante un Reddit Q&A, gli sceneggiatori Paul Wernick e Rhett Reese hanno affermato che le scene appartengono a tutti gli effetti alla trama del film, e sono quindi canoniche:

Sì, le scene dopo i titoli di coda sono CANON! Ma non aspettatevi che quell’arnese venga utilizzato oltre questo film.

L’arnese in questione è la “macchina del tempo” di Cable, ovviamente.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

LEGGI ANCHE

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Questa la sinossi:

Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi letale, lo sfigurato chef di una caffetteria (Wade Wilson) cerca a tutti i costi di diventare il barista più hot di Mayberry tentando, allo stesso tempo, di fare i conti con la perdita del senso del gusto. Mentre cercherà di riacquistare il gusto per la vita, oltre a un flusso canalizzatore, Wade dovrà combattere contro dei ninja, la Yakuza, dei cani sessualmente aggressivi, nel suo viaggio intorno al mondo che lo porterà alla scoperta del valore della famiglia, dell’amicizia e del sapore, trovando un nuovo gusto per l’avventura e guadagnandosi anche la tanto desiderata tazza con la scritta Miglior Amante del Mondo.

Nel cast di Deadpool 2 troviamo Ryan Reynolds, di ritorno nei panni di Deadpool, Zazie Beetz (Domino) e Josh Brolin (Cable), insieme a Jack Kesy, Shioli Kutsuna, Julian Dennison, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.