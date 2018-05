tempo di lettura 2'

In una delle loro ultime interviste,hanno rivelato di non aver letto pressoché nulla online circa reazioni e aspettative dei fan a seguito della campagna promozionale di. Molti spettatori difatti non hanno gradito la scelta di mettere in cantiere uno spin-off sul giovane Han Solo, e hanno postato un gran numero di commenti negativi sul film prima ancora di vederlo nelle sale. Le due star, tuttavia, se ne curano poco.

Come dichiarato da Ehrenreich:

Evito [di leggere i commenti online] come la peste. Possono essere molto distruttivi, ma sono anche completamente irrilevanti rispetto al lavoro che stiamo stiamo facendo. Non è qualcosa che possiamo controllare. George Lucas una volta ci ha detto “Se non leggete cosa dicono del vostro film, è come se non avessero detto nulla”. In effetti è vero. Così puoi ancora passare una bella giornata, andare al parco senza doverti sedere su una panchina e pensare cose come “Forse quel tizio ha ragione, forse non avrei dovuto muovere l’orecchio in quel modo in quella scena…“

E, come aggiunto da Glover:

Specialmente per quanto riguarda Internet. Su Internet le sfumature sono uno e zero, come un dialogo con un sistema binario. Le cose sono calde o fredde. Anche qualcuno che non fa che esclamare “Ragazzi, Solo: A Star Wars Story è il più bel film mai realizzato!“, anche quello è un commento tossico. Tutto quanto sembra essere diventato una specie di concorso di popolarità

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.

Fonte: GeekTyrant