Come ben sappiamodel 2008 ha dato inizio a quello che ora viene chiamato ufficialmente l’Universo Cinematografico Marvel. Tony Stark, nel primo film, ha dovuto combattere con un villain non poco temibile,, ovvero Obidiah Stane, interpretato da Jeff Bridges.

In questi giorni in rete (via CBM) sono approdati dei concept art realizzati per il cinecomic Marvel dedicati interamente al noto villain.

Potete vedere i concept nella gallery sottostante: