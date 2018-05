tempo di lettura 3'

In occasione dell’arrivo nei cinema di Solo: A Star Wars Story, lo spin-off di Guerre Stellari dedicato alle avventure del giovane Han Solo, arriveranno nelle librerie dello stivale una serie di nuove pubblicazioni collegate a Star Wars e pubblicate dalla Mondadori in seguito all’accordo stipulato con la The Walt Disney Company Italia.

A seguire potete trovare tutti i dettagli grazie al comunicato stampa insieme alle cover delle prime uscite.

MONDADORI E STAR WARS

INSIEME IN TUTTE LE LIBRERIE ITALIANE

Dal 22 maggio 2018 uno dei più fecondi e longevi miti dell’immaginario approda nel catalogo del più grande editore italiano.

Mondadori e The Walt Disney Company Italia hanno infatti stipulato un accordo con il quale le due collane Oscar più innovative, Fantastica e Ink, accoglieranno da quest’anno una serie di libri legati alla saga di Star Wars™.

Nella collana Oscar Fantastica usciranno i romanzi ufficiali di Star Wars™, scritti dai maggiori autori contemporanei di fantascienza, spesso in collaborazione con i registi e gli sceneggiatori dei film della saga, che rappresentano il “canone” della mitologia ideata da George Lucas.

Negli Oscar Ink ci saranno i volumi a fumetti targati Marvel e firmati dai migliori sceneggiatori e disegnatori del fumetto americano, in una nuova Uniform Edition progettata e realizzata da Giuseppe Camuncoli.

OSCAR INK

PRIMI TITOLI IN PROGRAMMA A MAGGIO

HAN SOLO E CHEWBACCA

Le straordinarie imprese della canaglia più amata della galassia e del suo leggendario co-pilota.

Leia affida ad Han Solo un incarico top-secret: salvare numerosi informatori e spie della Ribellione. Per una missione del genere il contrabbandiere al servizio dell’Alleanza Ribelle ha bisogno di una copertura… Decide così di partecipare con il suo Millennium Falcon alla più famosa e pericolosa corsa di navi spaziali della galassia: il Vuoto del Dragone. Ma in questo volume non poteva mancare lui, il leggendario guerriero Wookiee, il migliore co-pilota della galassia, l’eroe dell’Alleanza Ribelle: Chewbe! Dopo la Battaglia di Yavin, Chewbacca fa un atterraggio d’emergenza su un pianeta occupato dall’Impero. Qui un popolo sta combattendo per la sopravvivenza, e una ragazzina ribelle ha un disperato bisogno di lui.

LE AVVENTURE DI LUKE SKYWALKER (vol. 1)

La più grande saga spaziale di tutti i tempi e i suoi indimenticabili protagonisti.

Luke Skywalker e la sua banda di ribelli hanno appena riportato una grande vittoria, la distruzione della Morte Nera. Ma l’Impero non è ancora battuto: Luke, Leia, Han Solo, Chewbacca e i loro amici androidi dovranno lottare ancora a lungo prima di sconfiggere Darth Vader.

OSCAR FANTASTICA

PRIMI TITOLI IN PROGRAMMA A MAGGIO

ROGUE ONE. A STAR WARS STORY

Oltre le immagini del film, all’inizio della Trilogia Originale

L’ombra dell’Impero si stende sempre più fitta sulla galassia. Laggiù, nello spazio profondo dominato dall’Impero, si sta completando la costruzione di una macchina distruttiva dall’inimmaginabile potere. L’unica speranza per i ribelli è affidarsi a un manipolo di coraggiosi incaricati di rubare i piani della micidiale arma.

CATALYST. A ROGUE ONE NOVEL

Una potente vicenda di ambizione e tradimenti nel prequel di Rogue One

La guerra sta lacerando la galassia, ma gli studi dello scienziato Galen Erso, specializzato nelle alte energie, possono aiutare l’Impero nella costruzione dell’arma più letale mai concepita: la Morte Nera.