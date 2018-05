tempo di lettura 2'

Non la metterei così, non direi che “non siamo in buoni rapporti”. Tuttavia, sono anni che non mi parla. No, dopo il mio attacco di cuore non l’ho sentito. Ho sentito Jason Lee, ma non Ben. Magari la notizia non gli è neanche arrivata. Credo comunque che [Ben Affleck] sia più importante nella mia mitologia personale di quanto possa essere importante io nella sua. È stato coinvolto in alcuni dei miei film più noti, quindi per me è ancora una figura centrale. Nel suo mondo, io non ho un qualche genere di coinvolgimento da chissà quanto tempo. E oramai lui è andato incontro a grandi cose, è diventato una superstar e un regista di successo. Quindi non credo di essere più sul suo radar.

Dopo aver sofferto di un attacco di cuore,è stato raggiunto telefonicamente da un gran numero di amici e colleghi pronti ad augurargli buona guarigione. Il regista diha rivelato di aver ricevuto chiamate anche da attori parte del cast di– come– dicendosi ben felice di aver parlato nuovamente con molte persone con le quali aveva perso i contatti da svariati anni. Nessuna notizia, invece, da parte di. Alla domanda se Smith e Affleck non siano in buoni rapporti, il regista ha replicato:

Affleck, com’è noto, ha vinto due premi Oscar: il primo con Matt Damon per la sceneggiatura di Will Hunting – Genio Ribelle, il secondo nel 2013 per Argo, premiato dall’Academy come Miglior Film. Come regista ha diretto anche film come The Town e La Legge della Notte. Sul grande schermo è anche il volto di Bruce/Wayne Batman nell’Universo Cinematografico DC.

Fonte: CB