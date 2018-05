tempo di lettura 1'

È passata circa una settimana dalla scomparsa di Margot Kidder.

L’attrice dopo aver lavorato in una serie di film a basso budget e serie tv in Canada, dove è nata, la Kidder si è fatta notare nel 1970 al fianco di Gene Wilder in Che fortuna avere una cugina nel Bronx!. Successivamente ha lavorato a film come Le Due Sorelle (1973), Il Temerario al fianco di Robert Redford (1975) e Amityville Horror (1979). Nel 1978 ottiene però la parte che le darà visibilità in tutto il mondo: è Lois Lane, giornalista del Daily Planet al fianco di Clark Kent, in Superman. Interpreterà nuovamente Lois in tre sequel, l’ultimo dei quali nel 1987.

Nell’episodio di SNL andato online nel week end è stato proposta un piccolo tributo all’attrice sotto forma di “title card” che potete vedere più in basso (via CBM).

Margot Kidder era comparsa nella puntata del Saturday Night Live del 17 marzo del 1979. In uno sketch, intitolato Superhero Party, vestiva i panni della consorte del Superman di… Bill Murray.

Lo trovate qua sotto: