tempo di lettura 2'

Nel corso di una recente intervista,, sceneggiatori di, hanno detto la loro sulle critiche negative di alcuni fan, piovute online sul progetto prima ancora dell’uscita del film nelle sale.

Se Alden Ehrenreich e Donald Glover hanno già dichiarato di non curarsi di ciò che viene postato in rete (sia prima che dopo l’uscita del film), i due Kasdan hanno specificato di non prendere affatto sul serio qualsiasi “previsione” partorita da chi non ha ancora visto il film. Come spiegato da Kasdan senior:

Comprendo, ma non prendo i commenti in maniera seria. L’idea di quei commenti è che qualsiasi film tu faccia “non sarà mai come L’Impero Colpisce Ancora“. Negli ultimi anni non si fa che leggere un gran numero di pronostici, ma nessuno ha ancora visto nulla! Dopo tre minuti di film, se vedessero che tutto funziona, allora concluderebbero che semplicemente… il film funziona. Se invece il film non funzionasse, tutti non farebbero che dire “Avete visto? Io l’avevo detto che avrebbe fatto schifo!“

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.

Fonte: CB