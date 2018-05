tempo di lettura 1'

La Warner Bros. ha finalmente annunciato il titolo del sequel di, fortunato film d’animazione uscito nel 2014 e in grado di incassare oltre 250 milioni di dollari in tutto il mondo.

Diretto da Mike Mitchell e Trisha Gum e prodotto da Chris McKay, oltre che da Phil Lord e Chris Miller, il film si intitolerà in originale The LEGO Movie 2: the Second Part, mentre in Italia si chiamerà The LEGO Movie 2.

Qui sotto potete vedere il logotitolo italiano:

Preparati alla nuova avventura. #LEGOMovie2IT Slået op af The LEGO Movie i 21. maj 2018

Non sappiamo molto sulla trama del film, se non che i Duplo ovviamente avranno un ruolo e rappresenteranno la sorella di Finn (il bambino della porzione live action di The LEGO Movie).

The LEGO Movie 2 uscirà l’8 febbraio 2019 in tutto il mondo.