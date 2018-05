Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Di recente su Twitter, regista di Sinister e Doctor Strange, ha rivelato qual è il suo cinecomic preferito.

Nonostante il suo diretto legame con i Marvel Studios, il cinefumetto preferito di Derrickson è nientemeno che Watchmen, film di Zack Snyder tratto dall’omonima serie a fumetti targata DC Comics. Secondo il parere del regista il cinecomic di Snyder è un po’ come Blade Runner per la fantascienza (anche se non è chiaro se il parallelismo sia o meno riferito alle ultimate cut dei due film).

WATCHMEN: THE ULTIMATE CUT is a DC film, and if I’m being honest, my favorite comic book movie to date.

It is the BLADE RUNNER of superhero cinema.

— Scott Derrickson (@scottderrickson) 19 maggio 2018