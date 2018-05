Spoiler

tempo di lettura 2'

ATTENZIONE! Contiene spoiler sulla trama e sui personaggi di Deadpool 2

In Deadpool 2, vediamo la povera Vanessa soccombere sotto il fuoco nemico poco prima dell’inizio dei titoli di testa (nei quali appaiono, non a caso, commenti increduli come “Ma l’avete veramente uccisa?“). In una recente intervista, Paul Wernick, co-sceneggiatore del film, ha avuto modo di parlare della scelta “drastica” proposta al pubblico nel corso dei primi minuti del cinefumetto. Come affermato da Wernick, l’uccisione di Vanessa “è stata una decisione difficile, ma funzionale alla storia“.

Tuttavia, in una delle scene durante i titoli di coda, vediamo il Mercenario Chiacchierone tornare indietro nel tempo per cambiare le cose. Proprio il regista David Leitch, in una recente intervista concessa a Collider, ha avuto modo di dire la sua a riguardo affermando senza mezzi termini che, a suo parere, Vanessa è ancora viva.

E, a tale proposto, il co-sceneggiatore Rhett Rheese ha avuto modo di raccontare che Morena Baccarin è stata entusiasta all’idea che il suo personaggio avesse, potenzialmente, le carte per apparire nuovamente anche in potenziali film futuri.

Ora possiamo riportarla indietro come Copycat, ricordo che Morena era emozionata quando le abbiamo telefonato dicendo: “La macchina del tempo funziona, e tu sei ancora viva!”. Lei ha subito esclamato “Ne ero certa!”. È stato molto divertente.

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Questa la sinossi:

Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi letale, lo sfigurato chef di una caffetteria (Wade Wilson) cerca a tutti i costi di diventare il barista più hot di Mayberry tentando, allo stesso tempo, di fare i conti con la perdita del senso del gusto. Mentre cercherà di riacquistare il gusto per la vita, oltre a un flusso canalizzatore, Wade dovrà combattere contro dei ninja, la Yakuza, dei cani sessualmente aggressivi, nel suo viaggio intorno al mondo che lo porterà alla scoperta del valore della famiglia, dell’amicizia e del sapore, trovando un nuovo gusto per l’avventura e guadagnandosi anche la tanto desiderata tazza con la scritta Miglior Amante del Mondo.

Nel cast di Deadpool 2 troviamo Ryan Reynolds, di ritorno nei panni di Deadpool, Zazie Beetz (Domino) e Josh Brolin (Cable), insieme a Jack Kesy, Shioli Kutsuna, Julian Dennison, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.

Fonte: Collider, HH