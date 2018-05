tempo di lettura 1'

Non è ancora chiaro quale sarà il titolo del film in solitaria dedicato a Barry Allen, ovvero Flash. Il cinecomic della DC potrebbe intitolarsi, semplicementeoppure in un altro modo.

In attesa di notizie al riguardo sappiamo però che Kiersey Clemons tornerà a vestire i panni di Iris West nel cinecomic. Clemons ha già interpretato il personaggio in una scena poi tagliata da Justice League.

Alla regia del film troviamo John Francis Daley e Jonathan Goldstein, registi di Come ti Rovino le Vacanze, non estranei al mondo dei fumetti: nel loro curriculum c’è infatti lo script Marvel di Spider-Man: Homecoming.

BREAKING: Kiersey Clemons will play Iris West in The Flash movie. She confirms the news tonight on #Conan. pic.twitter.com/dBVw1oqLhV — Batman-News.com (@BatmanNewsCom) 22 maggio 2018

FONTE: CBM