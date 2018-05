Spoiler

Attenzione: contiene spoiler

Nelle scene durante i titoli di coda di Deadpool 2, vediamo il Mercenario Chiacchierone tornare indietro nel tempo per “sistemare le timeline” e per uccidere la sua precedente versione di Wade Wilson interpretata in X-Men: Le Origini – Wolverine.

Tuttavia, come dichiarato dallo stesso Ryan Reynolds, “mettere insieme i pezzi” della sequenza non è stato affatto facile. In effetti, l’intera scena ha rischiato di non essere inclusa nella versione cinematografica del film:

Non è stato facile lavorare esattamente sui fotogrammi di X-Men: Le Origini – Wolverine. Quel film è stato girato su pellicola, non in digitale, quindi non è stato facile avere a disposizione quella particolare sezione. È venuto fuori che il pezzo che ci serviva era stato danneggiato o non cosa, quindi siamo dovuti andare a procurarci una copia in qualche magazzino in mezzo agli Stati Uniti, siamo riusciti a inserirla nel film veramente all’ultimo momento. La cosa mi stava letteralmente togliendo il sonno. Pensavo cose tipo “Santo cielo, finirà che dovrò chiamare Hugh [Jackman] e chiedergli di girare una piccola scena che possa risultare identica a quella di un film che ha già girato anni fa?”. Sul serio, mi sembrava la peggior richiesta possibile e immaginabile.

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Questa la sinossi:

Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi letale, lo sfigurato chef di una caffetteria (Wade Wilson) cerca a tutti i costi di diventare il barista più hot di Mayberry tentando, allo stesso tempo, di fare i conti con la perdita del senso del gusto. Mentre cercherà di riacquistare il gusto per la vita, oltre a un flusso canalizzatore, Wade dovrà combattere contro dei ninja, la Yakuza, dei cani sessualmente aggressivi, nel suo viaggio intorno al mondo che lo porterà alla scoperta del valore della famiglia, dell’amicizia e del sapore, trovando un nuovo gusto per l’avventura e guadagnandosi anche la tanto desiderata tazza con la scritta Miglior Amante del Mondo.

Nel cast di Deadpool 2 troviamo Ryan Reynolds, di ritorno nei panni di Deadpool, Zazie Beetz (Domino) e Josh Brolin (Cable), insieme a Jack Kesy, Shioli Kutsuna, Julian Dennison, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.

