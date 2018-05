tempo di lettura 2'

Una nuova entrata nel cast di

Secondo quanto riportato da Deadline infatti Jay Ryan, attore neozelandese visto principalmente in serie TV come Beauty and the Beast e Mary Kills People, vestirà i panni della versione adulta di Ben Hanscom, già interpretato nel primo capitolo da Jeremy Ray Taylor.

Il cast della pellicola in arrivo a settembre del 2019 comprende già Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Andy Bean e James Ransone, in aggiunta a Bill Skarsgard che tornerà nel ruolo di Pennywise.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troveremo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Il progetto sarà diviso in due parti: una incentrata sulle vicende dei protagonisti da bambini e una incentrata sulle vicende dei protagonisti da adulti.

Questa la sinossi ufficiale e le note di produzione: