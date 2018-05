tempo di lettura 3'

Nidavellir

Grazie ad Art of VF possiamo dare un’occhiata, attraverso alcune immagini in alta risoluzione, a una delle scene più spettacolari di, quella ambientata sucon protagonisti Thor, Rocket, Groot ed Eitri (Peter Dinklage).

Sul sito Greg Steel parla del lavoro svolto da Method Studios, azienda che in precedenza contribuito ai VFX di Guardiani della Galassia, Ant-Man e Captain America: Civil War. Method ha seguito tutte le scene della storyline di Rocket, Groot e Thor, basandosi su modelli creati da Framestore per Rocket e dall’art department della Marvel e Legacy Effects per Groot Adolescente. Un team composto da 220 persone ha lavorato a 410 inquadrature da giugno 2017 ad aprile 2018.

A questo proposito, Steel spiega che “Trovate il tono giusto per Groot ha comportato diverso tempo. Editorialmente, il suo carattere e il suo atteggiamente venivano definiti dalle sue reazioni nei confronti degli altri, e da come gli altri lo trattavano. Sin dall’inizio si comporta come un teenager emo e Rocket è una sorta di genitore frustrato, successivamente Rocket si prende più cura di lui e ha un atteggiamento più leggero con lui. Questo ha reso Groot un personaggio più coinvolgente […] Per realizzare Groot ci siamo basati su riferimenti video del figlio quindicenne di Keith Roberts, supervisore alle animazioni.”

L’enorme stazione spaziale Nidavellir, circondata da nebulose gassose e campi di asteroidi, è stata l’ambientazione più grande creata da Method Studios per il film. Lo studio si è basato su una serie di concept art realizzati dal reparto artistico della Marvel. Trovate maggiori informazioni in questo articolo, mentre nella gallery sottostante trovate tutte le immagini.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.