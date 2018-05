tempo di lettura 1'

In una recente intervista concessa a Vanity Fair,ha avuto modo di parlare della sua carriera sul grande e sul piccolo schermo, e del percorso professionale che l’ha portata dafino al cast di. Tra le curiosità emerse, l’attrice ha dichiarato di essersi sentita sollevata a seguito del flop di, film nel quale ha interpretato Sarah Connor.

A detta di Clarke, la lavorazione del film di Alan Taylor fu assolutamente caotica e lo stesso regista – che aveva diretto alcuni episodi di Game of Thrones – risultò agli occhi dell’attrice “profondamente diverso” da come Clarke lo ricordasse sul set della serie targata HBO. “Non ebbe una bella esperienza sul set, nessuno di noi ha bei ricordi di quel periodo” ha dichiarato Clarke.

Quando il film fu un fiasco al botteghino, l’attrice tirò una sorta di “sospiro di sollievo” al pensiero di non dover tornare sul set di un nuovo capitolo della saga. Per dare un’idea del caos che investì la produzione, Clarke ha rivelato che la troupe che aveva lavorato a Fantastic 4 – altro disastro al botteghino a seguito di una lavorazione del tutto caotica – era impegnata in altre riprese proprio accanto al set di Genisys: tutti indossavano magliette con scritto “Se non altro non stiamo lavorando a Terminator”.

Fonte: Vanity Fair