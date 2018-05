tempo di lettura 2'

Il capitolo divolto a dare seguito alle vicende de L’Ultimo Cavaliere è stato ufficialmente depennato dal calendario delle uscite della Paramount previste per il 2019. Il franchise, com’è noto, è al cinema dal 2007, dall’uscita didi(che ha poi diretto tutti i capitoli successivi). Al momento lo studio è al lavoro su, spin-off diretto da(Presidente della LAIKA e regista di Kubo e la Spada Magica), che uscirà a dicembre di quest’anno.

Il futuro della saga principale, a questo punto, è poco chiaro. Tuttavia, è presto per fare considerazioni di carattere definitivo. Alcune speculazioni vedono la Paramount impegnata ad “accarezzare l’idea” di un eventuale reboot della saga proprio dopo il film di Knight. Al momento, tuttavia, si tratta di ipotesi prive di conferme ufficiali. Non rimane che attendere ulteriori sviluppi.

A oggi sono usciti al cinema Transformers, Transformers – La Vendetta del Caduto, Transformers 3, Transformers 4 – L’Era dell’Estinzione e Transformers – L’Ultimo Cavaliere. La stampa Usa si riferisce spesso al film originariamente (e ora non più) previsto per il 2019 come al “settimo film di Transformers” (considerando dunque informalmente lo spin-off su Bumblebee come “il sesto” film della saga).

Le riprese di Transformers – L’Ultimo Cavaliere sono partite a Detroit il 6 giugno 2016, e la produzione si è poi spostata in diverse location negli Stati Uniti e in giro per il mondo. Nel cast tornerà Mark Wahlberg nei panni di Cade Yaeger, in questo film sarà affiancato da Isabela Moner nei panni della protagonista femminile, Izabella, e da Jerrod Carmichael. Nel film tornerà anche Josh Duhamel, nei panni del Colonnello Lennox e Tyrese Gibson. Tra le new entry anche Anthony Hopkins, Santiago Cabrera e Liam Garrigan (C’Era una Volta).

A scrivere la sceneggiatura Art Marcum & Matt Holloway (Iron Man) e Ken Nolan (Black Hawk Down); la produzione sarà ancora una volta a cura di Lorenzo di Bonaventura, Don Murphy e Tom DeSanto.

Il film è uscito nelle nostre sale il 22 giugno 2017.

