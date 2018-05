tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Variety , regista attualmente impegnato nelle riprese di John Wick: Capitolo 3, dirigerà per la Lionsgate l’adattamento cinematografico di, tratto dal fumetto sci-fi pubblicato da Image Comic.

Scritta da Gerry Duggan e illustrata da David O’Sullivan l’opera è ambientata nel 2024, un futuro in cui la privacy su Internet è stata completamente compromessa e il web viene usato solo per il materiale pornografico. Dei corrieri armati noti come “Paper Jockeys” vengono ora utilizzati al posto delle e-mail per trasportare informazioni sensibili in tutto il mondo.

Ryan J. Condal (sceneggiatore della serie fantascientifica Colony) si occuperà dello script del lungometraggio.