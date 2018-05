tempo di lettura 1'

si mantiene in testa alla classifica italiana per il secondo giorno consecutivo, preparandosi a dominare il primo weekend di sole e caldo di questa stagione. Il film Disney incassa 203mila euro, salendo a 592mila euro complessivi. Il confronto conè ancora complicato (ricordiamo che la pellicola uscì a dicembre, e che il suo secondo giorno era un venerdì), ma è comunque nettamente a favore di quest’ultimo. Vedremo come si comporterà Solo nel weekend.

Seconda posizione per Deadpool 2, che incassa 160mila euro e sale a 4.7 milioni di euro, mentre al terzo posto Dogman continua la sua corsa con 88mila euro (in crescita rispetto a giovedì scorso) e un totale di un milione di euro. Quarta posizione per Loro 2, che incassa 31mila euro e sale a 2.2. milioni complessivi, seguito da Avengers: Infinity War con quasi 21mila euro e un totale di 18.2 milioni di euro.

Tra le nuove uscite, Nobili Bugie apre al sesto posto con 14mila euro, mentre al settimo troviamo Hotel Gagarin con 13mila euro. Dodicesima posizione per Mektoub My Love – Canto Uno, con 4.800 euro (è uscito in una settantina di sale).