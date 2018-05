tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter vestirà i panni di Megyn Kelly nel nuovo film diretto da(L’ultima parola – La vera storia di Dalton Trumbo) incentrato sullo scandalo che travolse Roger Ailes.

Megyn Kelly è conosciuta principalmente per il suo lavoro a Fox News, anche se inizialmente la sua carriera era iniziata come consulente legale per la Fox, periodo in cui sfruttò il suo background legale a suo vantaggio. Nel corso di 10 anni divenne sempre più nota nel network, tanto che fu anche la conduttrice di uno show tutto suo chiamato The Kelly File. Quando però scoppiò lo scandalo sessuale che coinvolse il produttore televisivo Roger Ailes, la donna fu chiamata a dare sostegno all’uomo. Lei si rifiutò e passò dalla Fox alla NBC.

Il film tuttavia sarà principalmente incentrato sulla figura di Ailes e sulla sua carriera dentro Fox News.

La Theron produrrà il film insieme a Beth Kong, AJ Dix, Denver e Dalilah insieme a Roach, Randolph e Margaret Riley.