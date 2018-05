tempo di lettura 2'

Deadpool 2 è stato girato con molti meno soldi rispetto alle somme che vengono investite oggi per i cinefumetti. Come per qualsiasi altro film, volevamo finire i lavori in tempo e nel rispetto del budget previsto. Ci siamo riusciti per il rotto della cuffia. In sostanza, non potevamo neanche permetterci di ingaggiare qualcuno per doppiare Fenomeno. Quindi, nel film, la voce di Fenomeno è la mia! […] L’hanno poi rimodulata durante la post-produzione. Non abbiamo adottato questa soluzione per via della qualità della mia voce, ma perché non abbiamo avuto tempo e budget per fare in un altro modo!