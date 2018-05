tempo di lettura 1'

Se il buon giorno si vede dal mattino, questo weekend non sarà particolarmente entusiasmante al box-office italiano. Ieri infatti gli incassi sono calati notevolmente rispetto a un anno fa, quandodominava la classifica. Solo: a Star Wars Story si mantiene saldamente in testa con 304mila euro e un totale in tre giorni di 900mila euro: la performance del film si conferma nettamente sotto quella di altre pellicole della saga, incluso il primo spin-off

Seconda posizione per Deadpool 2, che incassa 229mila euro e sale a cinque milioni complessivi, mentre al terzo posto Dogman incassa 105mila euro (sempre in crescita rispetto a una settimana fa) e sale a 1.1 milioni di euro. Quarto posto per Loro 2, con 40mila euro e 2.2 milioni complessivi, mentre chiude la top-five Avengers: Infinity War con 33mila euro e 18.3 milioni complessivi.

Tra le nuove uscite, Hotel Gagarin al sesto posto incassa 22mila euro e sale a 36mila euro complessivi, mentre al settimo Nobili Bugie incassa 19mila euro e sale a 34mila euro complessivi.