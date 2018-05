tempo di lettura 2'

Nello script di, nella descrizione di una particolare sequenza,hanno deliberatamente scritto “Non c’è dubbio che sia Han a sparare per primo”. I due, chiaramente, non hanno specificato in quale scena il pubblico sarà invitato a “non avere dubbi” circa il fatto che sia Han a prendere l’iniziativa di premere un grilletto.

Il riferimento, ovviamente, è alla vecchia diatriba che vede una parte del fandom di Star Wars contrario alla scelta di George Lucas di modificare la nota sequenza ambientata su Tatooine nella quale Han si sbarazza di Greedo. Nella versione del ’77 Han spara per primo, mentre nella riedizione del ’97 Han spara per secondo, dopo che Greedo ha mancato – seppur a distanza più che ravvicinata – la canaglia spaziale.

A proposito dello script di Solo, e del riferimento alla succitata diatriba, i Kasdan hanno dichiarato:

Jon Kasdan: [il riferimento a Han e Greedo] è assolutamente intenzionale! Lawrence Kasdan: Sì, per me era molto importante, in cima alla lista direi. Jon Kasdan: Per entrambi era qualcosa di importante. Siamo assolutamente schierati [con coloro che sostengono che su Tatooine sia stato Han a sparare per primo]. In una pagina del nostro script abbiamo deliberatamente scritto: “Non c’è alcun dubbio che sia Han a sparare per primo”.

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.

