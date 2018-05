Spoiler

Termine latino e complimenti a quell’impiegato al reclutamento imperiale in quel di(dove scopriamo peraltro che il tema musicale diè il soundtrack dello spot di arruolamento marziale) per conoscere una lingua nell’universo lucasiano così simile a quellanostrana, capace di diventare la parlata ufficiale di un altro, quello, al comando sulper circa(altro che i miseridi quello “creato” dacon l’aiuto di). Ben prima rispetto aovverosarebbe diventato un sinonimo della parola di“alone”, scelto da quell’impiegato come cognome di un ragazzo senza uno straccio di casata d’appartenenza (famiglia e/o tribù: è uno dei temi principali del film di) dopo che il giovincello si è presentato allo sportello per arruolarsi. In questa scena fondamentale, criticata da molti per l’arbitrarietà linguistica esercitata da quell’impiegato (vogliamo anche la sua origin story, a questo punto), unragazzino si presenta solo con il nome proprio perché la famiglia non c’è più da tempo anche se poi vedremo nel corso del film quell’eroe un tempo senza cognome ricordare con l’appena conosciutoun papà che voleva fare il pilota e che lavorava alla, in acronimo, colpito da quel momento di confidenza dello sconosciuto da poco incontrato, gli parlerà allora del suo grande amore per la. È uno dei momenti più intimi diche per il resto è un’avventura guascona niente, niente male con protagonista…

Un Fuorilegge

O un bravo ragazzo? Sappiamo poi cosa sarebbe diventato questo spaccone irresistibile che incontrammo per la prima volta su Tatooine dentro una locanda. In questa sua origin story lo vedremo fragile, idealista, ingenuo e vulnerabile come non mai (funzionale Ehrenreich a trasmettere tutto ciò; per uno Han Solo subito più virile-fordiano sarebbe stato meglio prendere Anthony Ingruber) correre per le strade di Corellia in compagnia della sua fidanzatina Qi’ra (entrambi con faccia ringiovanita al computer: effetto brutto assai) prima di arruolarsi nell’Impero, disertare tre anni dopo sul pianeta Mimban per partecipare a un furto di coassio in quel di Vandor, dirigersi poi verso le miniere di Kessel per poi arrivare non si sa come, e in meno di 12 parsec, tra le dune di Savareen.

In sintesi parecchie esperienze per il nostro Han: cinque pianeti visitati, un nuovo grande amico (Chewbecca), l’amore della propria vita diciamo fortemente rielaborato (Qi’ra è diventata una femme fatale che parla pure sconcio e forse è la pupa del gangster), la conoscenza del sindacato criminale Alba Cremisi, una simpatica nemesi con cui odiarsi amabilmente (Lando Calrissian), il mentore da cui si è stati svezzati da rielaborare pure lui (Tobias Beckett), una scelta politica da fare ma non fino in fondo (Enfys Nest merita il coassio ma l’Alleanza Ribelle può al momento aspettare).

La perdita dell’innocenza? Sì.

Il film di Ron Howard non sbaglia i momenti che non poteva, e doveva, sbagliare. E cioè:

Partite a carte con Lando: stupende entrambe le sequenze. C’è la fauna galattica attorno al tavolo, gli sfottò (Lando lo chiama “Ann”), la presenza fisica del gioco del Sabacc, complicità con Chewbecca (nella mano decisiva) e l’intelligenza di Han che sfrutta la rabbia verso Lando all’inizio del secondo incontro per sfilargli la carta nascosta con l’altro che, appena resosi conto che Solo non è venuto per ucciderlo, subito torna cool dicendo: “E la mia parte?”. Tutto perfetto: sceneggiatura, regia, scenografia e recitazione. Abbiamo immaginato quel momento in cui Han soffiava il Millennium Falcon a Lando per decenni. Piena soddisfazione nel vederlo orchestrato in questo modo.

Han spara per primo: nel duello finale con Tobias Beckett è bellissimo vedere il nostro sempre più esperto di malavita e trucchetti fregare il mentore non rispettando le regole di uno scontro che sarebbe stato falsato in primis da Beckett, il quale avrebbe freddato il ragazzino a metà del monologo che aveva cominciato. Ecco perché Han spara per primo anche a Greedo nella Cantina dello Spazioporto di Chalmun in quel di Tatooine in Star Wars: Episodio IV – Una Nuova Speranza (1977) nonostante Lucas avesse “modificato” il suo film facendo risultare Han meno scorretto e Greedo un pistolero di rara incapacità galattica. È in questa storia che il contrabbandiere futuro eroe della ribellione imparerà che in quell’ambiente… la moralità di un individuo non viene giudicata dal rispetto di regole che nessuno peraltro rispetterebbe. Questi signori… non sono mica jedi. Bravissimi gli autori del film. È all’ennesimo doppio gioco subito che Han… spara per primo. Questo significa scrivere una sceneggiatura seria che non ha ridicoli sensi di colpa anche se Lucas prese quella decisione improvvida quando la sua mitopoiesi su Solo lo vedeva come eroe dei bambini in quanto futuro marito della Principessa Leia Organa.

Incontro con Chewbecca: solo un combattente che non si arrende mai come il nostro Han avrebbe potuto avere il coraggio, o la disperazione, di cominciare a parlare in wookiee con quella “bestia” che stava per spappolarlo. Eccoli i futuri amiconi come si incontrarono la prima volta: in mezzo al fango e legati entrambi a una catena di prigionieri che avrebbero spezzato insieme. Dopo essersi picchiati. Cosa volevamo di più?

Il giovane Lando: difficile, dopo la visione, non desiderare lo spin-off su di lui dopo aver visto la prova magnifica di un Donald Glover nato per questa parte. Ogni suo ruolo precedente viene cancellato da questo film. Croce e delizia delle parti iconiche. Vogliamo sapere tutto di questo libertino delle stelle così espanso nel suo universo sessuale dall’avere una vera storia d’amore con il robot rivoluzionario L3, autore della gag più divertente di tutto il film quando, con un timing perfetto, va via da Savareen abbandonando Han Solo & Amici a un destino crudele proprio mentre Han sta recitando uno dei suoi soliti monologhi assurdi in cui presenta ai suoi avversari una realtà opposta a quella… reale. Ron Howard non ce lo mostra mentre decolla in fretta e furia con il Millennium Falcon ma siamo convinti avesse quell’aria mortalmente scocciata e infastidita dall’esistenza di Han che in più di un’occasione mostra al suo nuovo amico/nemico. Non è Han Solo ad aver incontrato Lando Calrissian ma il contrario. Eppure questo damerino black smuggler inserito da Lucas nel suo universo nel 1980 per rappresentare un black power che lui vedeva sempre più crescere dentro immaginario (cinema blaxploitation dei primi ’70) e società Usa mai come ora, dopo successo pazzesco di Black Panther, potrebbe e dovrebbe avere il diritto cinematografico di un spin-off.

Conclusioni

C’è qualche confusione della recitazione e scrittura del personaggio di Qi’ra interpretata da Emilia Clarke (la quale è fin troppo entusiasta di mostrarsi lasciva e decadente agli occhi dell’ex fidanzatino), probabilmente figlia dei problemi produttivi legati al licenziamento dei primi registi Lord e Miller. La sua intermittente love story con Han non funziona mai. Il resto è tutto molto buono: il senso dell’avventura lucasiana (guidare come dei pazzi nello spazio mandando fuori strada un tie fighter imperiale dopo un avvitamento ballerino del Falcon su se stesso), la giustificazione dei tormentoni da automobilista fanatico delle stelle tipici di Han (“Ho fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec!” e lo vediamo in azione mentre lo fa; sequenza magistrale), il suo approccio empatico alla lotta politica dei ribelli (tentato sì… ma è ancora troppo presto) e la sua sconsiderata ma dannatamente simpatica, autostima. Solo: A Star Wars Story poteva essere una “sòla”.

Non è latino. Ma romanesco. Significa inganno o fregatura.

Invece è un buon film d’avventura lucasiano rimesso in piedi grazie al loro star wars system di cui Ron Howard fa parte da sempre come pianeta minore attorno alla stella padre George Lucas.

Solo non è una sòla anche grazie all’intervento di un pupillo del Re Sole.