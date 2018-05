tempo di lettura 1'

Sabato piuttosto scialbo al box-office italiano, complici il primo weekend di caldo dell’anno e un importante evento calcistico.si mantiene in testa alla classifica con 475mila euro (un anno faincassava più di tre volte tanto), salendo a 1.3 milioni di euro in quattro giorni. Ormai il confronto conappare meno complicato, nel senso che a prescindere dal periodo d’uscita le due pellicole stanno incassando cifre nettamente diverse.

Seconda posizione per Deadpool 2, con 334mila euro e un totale di 5.3 milioni di euro, mentre Dogman al terzo posto tiene molto bene e incassa 166mila euro, per un totale di quasi 1.3 milioni di euro. Quarta posizione per Avengers: Infinity War, con 61mila euro e un totale di 18.3 milioni di euro, mentre al quinto posto Loro 2 incassa 55mila euro e sale a quasi 2.3 milioni di euro (in forte calo rispetto a Loro 1).

Le nuove uscite: al sesto posto Hotel Gagarin incassa 48mila euro e sale a 84mila euro in tre giorni, mentre Nobili Bugie all’ottavo posto incassa 30mila euro e sale a 64mila euro complessivi.