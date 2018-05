Spoiler

tempo di lettura 2'

Una delle apparizioni più gustose inè quella di: la star di Bastardi Senza Gloria – che in passato pare sia stata presa in considerazione per il ruolo di Cable – appare brevemente nei panni del componente invisibile della X-Force (proprio nell’istante in cui il personaggio va incontro alla sua fine).

Rhett Reese ha rivelato, in una recente intervista, che coinvolgere Pitt è stato relativamente facile, dal momento che l’attore condivide con Ryan Reynolds una bella intesa in termini di spiritosaggine e di goliardia. Come spiegato da Reese:

Brad ha scherzato con Ryan, dicendogli “Lo faccio, ma voglio una tazza di Starbucks” riferendosi a una specifica tazza, anche se non ricordo quale. E ha poi aggiunto “E poi dovrai consegnarmela tu stesso!”. Ryan ha fatto di meglio, è proprio uscito per andare a comprare quella tazza. Quando è tornato per consegnargliela , è stato molto divertente. [Brad] si era completamente dimenticato di aver scherzato sulla faccenda della tazza. È stato un bel momento.

A oggi non sappiamo se il “patto della tazza” tra i due sia stato filmato. Non rimane che attendere la versione home video per saperne – eventualmente – qualcosa di più sul coinvolgimento di Pitt.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

LEGGI ANCHE

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Questa la sinossi:

Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi letale, lo sfigurato chef di una caffetteria (Wade Wilson) cerca a tutti i costi di diventare il barista più hot di Mayberry tentando, allo stesso tempo, di fare i conti con la perdita del senso del gusto. Mentre cercherà di riacquistare il gusto per la vita, oltre a un flusso canalizzatore, Wade dovrà combattere contro dei ninja, la Yakuza, dei cani sessualmente aggressivi, nel suo viaggio intorno al mondo che lo porterà alla scoperta del valore della famiglia, dell’amicizia e del sapore, trovando un nuovo gusto per l’avventura e guadagnandosi anche la tanto desiderata tazza con la scritta Miglior Amante del Mondo.

Nel cast di Deadpool 2 troviamo Ryan Reynolds, di ritorno nei panni di Deadpool, Zazie Beetz (Domino) e Josh Brolin (Cable), insieme a Jack Kesy, Shioli Kutsuna, Julian Dennison, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.

Fonte: CB