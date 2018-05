tempo di lettura 3'

Nei giorni scorsi la Universal Pictures ci ha invitato a Londra per partecipare all’attività stampa di, il sequel diretto da(regista di The Impossible, Sette Minuti dopo la Mezzanotte e The Orphanage) nelle sale italiane dal

In tale occasione abbiamo avuto di scambiare anche due chiacchiere con il produttore della pellicola, Colin Trevorrow, tra l’altro regista del primo film che tornerà in cabina di regia per l’ultimo episodio della trilogia.

In attesa delle nostre video interviste a cast e regista, oggi vi proponiamo un assaggio della nostra chiacchiera con il produttore e sceneggiatore, che ha dispensato grandi parole per il collega J.A. Bayona a proposito del Regno Distrutto:

Ho la sensazione che [con Jurassic Word: Il Regno Distrutto] Bayona abbia raggiunto un picco nella regia in senso classico, per un film sui dinosauri. È un grande studente di cinema e ha un modo di girare che tende a rendere tutto un capolavoro. Molte cose che gira lo sono.

A proposito dell’uscita del terzo film in arrivo l’11 giugno 2021, Trevorrow ha ammesso di essere deciso a dare uno scossone al franchise:

Quello a cui sono interessato, personalmente, è sporcare e dare una scossa un po’ a tutto questo mondo, perché è quello che succede ai personaggi e alla storia. Per quanto mi riguarda cerco di dirigere ogni film come una persona diversa. Non ho uno stile visivo specifico, perciò credo che ogni film alla fine sembrerà girato da un regista diverso.

Come già raccontato dal filmmaker, il terzo film non tratterà più del tema degli ibridi di dinosauro:

Nel terzo film sono interessato a tornare un po’ alle atmosfere paleontologiche, alla vera natura e al lato più selvaggio dei dinosauri di questo mondo. […] Se dovessi descrivere ogni film, definirei Jurassic World un’avventura d’azione, Il Regno Distrutto un film misto tra la suspence e l’orrore, mentre Jurassic World un thriller sulla scienza allo stesso modo di Jurassic Park.

Il quinto film del franchise nato con Steven Spielberg approderà nelle sale italiane il 7 giugno 2018. Noi lo proporremo in anteprima all’Arcadia Cinema di Melzo con una maratona speciale.

Nel cast, oltre a Chris Pratt e a Bryce Dallas Howard, troviamo James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Toby Jones, Rafe Spall, BD Wong e Jeff Goldblum.

La produzione di Jurassic World: Il Regno Distrutto è iniziata il 27 febbraio del 2017 alle Hawaii e poi ai Pinewood Studios di Londra ed è terminata il 9 luglio 2017. L’uscita è fissata al 22 giugno 2018.

