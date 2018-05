tempo di lettura 1'

si sono incontrati. Lo storico interprete di Luke Skywalker ine il regista dihanno avuto modo di conversare in privato, alimentando un gran numero di speculazioni circa i piani di entrambi sul lato professionale.

Come Twittato da Hamill – non senza una sottile ironia – i due hanno avuto modo di conversare toccando argomenti come il tempo, il giardinaggio, le ricette di cucina e l’amore per i cani. Ovviamente, è più che lecito e decisamente plausibile aspettarsi abbiano parlato anche di altro, come ad esempio di una possibile (e a oggi del tutto ipotetica) collaborazione futura.

Ecco il tweet postato da Hamill:

Such a great day meeting my neighbor @JamesGunn! We have so much in common & talked about EVERYTHING: the weather, gardening tips, favorite recipes, growing up Catholic, our mutual love of dogs, bleu cheese, risqué limericks & the weather again. #FunWithGunn pic.twitter.com/5Gw1VTyHRU

— Mark Hamill (@HamillHimself) 28 maggio 2018