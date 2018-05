tempo di lettura 1'

Grazie a Impawards possiamo ammirare un nuovo poster ufficiale di, il lungometraggio con protagonista

Diretto da Otto Bethurst (Peaky Blinders) il film è una storia delle origini – con un taglio inedito e revisionista – del personaggio di Robin Hood.

L’uscita del nelle sale americane è prevista per il 21 novembre 2018. Potete vedere il poster qua sotto:

Il cast è composto da Taron Egerton (Kingsman: Secret Service, Eddie the Eagle) nel ruolo di Robin Hood, Jamie Foxx (Django Unchained, Ray) nei panni di Little John, Jamie Dornan (Cinquanta Sfumature di Grigio) nel ruolo di Will Scarlet (uno dei “merry men” di Little John), Eve Hewson (Il Ponte delle Spie) nella parte di Marion e Paul Anderson in un ruolo non ancora svelato.

Alla produzione Leonardo DiCaprio e Jennifer Davisson con la loro Appian Way, assieme alla Safehouse Productions e la Thunder Road Pictuers.

