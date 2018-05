tempo di lettura 2'

Non è stata una partenza stellare quella di. Le proiezioni degli analisti per il weekend, che inizialmente parlavano di 130/150 milioni di dollari in quattro giorni, sono state smentite visto che la pellicola ha incassato “solo”in tre giorni, e chiuderà il weekend lungo del Memorial Day con 101 milioni di dollari.

Decisamente deludente, invece, il risultato internazionale: solo 65 i milioni di dollari incassati dalla pellicola entro domenica sera, per un totale globale di 148 milioni di dollari. Costato 250 milioni di dollari (escluso il marketing), il film dovrà dimostrare di avere le gambe lunghe per raggiungere risultati soddisfacenti.

Ron Howard non ha atteso per pronunciarsi sulla questione e ha sfruttato l’occasione di una domanda posta da un fan su twitter: “Ho sentito che il film non sta facendo faville al botteghino. Dovrei andarlo a vedere per andare una mano?“. Questa la risposta del regista:

Non ha rispettato le proiezioni, ma si è trattato di un nuovo record personale. Guarda Solo: a Star Wars Story per farti una tua idea e vedilo sul grande schermo!

Il riferimento del regista è al Codice da Vinci che nel 2006 debuttò infatti con 77 milioni di dollari. La pellicola tratta dal romanzo di Dan Brown alla fine raggiunse i 217 milioni di dollari negli Stati Uniti e quasi 800 milioni in tutto il mondo.

Didn’t meet projections but amounts to a new personal best. check #SoloAStarWarsStory for balanced feedback & then C it on a big screen! https://t.co/QsOxOLuo22 — Ron Howard (@RealRonHoward) May 27, 2018

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola è incentrata su un giovane Han ed è ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film è uscito il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.