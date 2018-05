Spoiler

tempo di lettura 2'

È da poco disponibile online la tracklist con i titoli dei brani che comporranno la colonna sonora de, atteso sequel del film Pixar del 2004.

Alla regia, com’è noto, c’è nuovamente il premio Oscar Brad Bird (Il Gigante di Ferro, Gli Incredibili, Mission: Impossible – Protocollo Fantasma). Le partiture sono del premio Oscar Michael Giacchino (Up, Ratatouille, Inside Out, Star Trek, Lost, Jurassic World, Rogue One: A Star Wars Story). La colonna sonora sarà resa disponibile all’acquisto il 15 giugno di quest’anno, data dell’uscita americana del film.

Come sempre, attenzione ai possibili spoiler presenti nei titoli dei brani.

Qui di seguito la tracklist completa:

1. Episode 2

2. A Tony Perspective

3. Consider Yourselves Undermined!

4. A Matter of Perception

5. Diggin’ the New Digs

6. This Ain’t My Super-Suit?

7. Elastigirl Is Back

8. Train of Taut

9. Rocky vs. Jack-Jack

10. Ambassador Ambush

11. Hero Worship

12. Searching for a Screenslaver

13. Super Legal Again

14. Renouncing the Renunciation

15. World’s Worst Babysitters

16. Helen of Ploy

17. A Dash of Reality

18. Hydrofoiled Again

19. Jack Splat

20. A Bridge Too Parr

21. Together Forever and Deavor

22. Elastigirl’s Got a Plane to Catch

23. Looks Like I Picked the Wrong Week to Quit Oxygen

24. Happily After-Deavor

25. Out and a Bout

26. Incredits 2

27. Here Comes Elastigirl – Elastigirl’s Theme

28. Chill or Be Chilled – Frozone’s Theme

29. Pow! Pow! Pow! – Mr. Incredible’s Theme

30. Devtechno!

31. Chad Tonight Talk Show Theme

32. Chad Tonight Newscast Bumper

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Questa la sinossi:

La famiglia di supereroi che tutti preferiscono ritorna in Gli Incredibili 2. Questa volta Helen (con la voce di Holly Hunter) è sotto i riflettori, lasciando Bob (doppiato da Craig T. Nelson) a casa con Violet (Sarah Vowell) e Dash (Huck Milner) costretti ad affrontare le sfide di una vita “normale”. È una transizione ardua per tutti, e la cosa peggiore è che la famiglia non è al corrente dei superpoteri emergenti del piccolo Jack-Jack. Quando un nuovo cattivo architetta un geniale e pericoloso piano, la famiglia e Frozone (Samuel L. Jackson) devono trovare un modo per lavorare insieme ancora una volta – che è più facile a dirsi che a farsi, anche se sono tutti Incredibili.

Gli Incredibili 2 uscirà il 15 giugno 2018 negli USA, il 19 settembre in Italia.

Fonte: FilmMusicReporter