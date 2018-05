Spoiler

tempo di lettura 2'

Attenzione: contiene spoiler sulla trama di Solo: A Star Wars Story

Lawrence e Jon Kasdan, sceneggiatori di Solo: A Star Wars Story, hanno recentemente avuto modo di rivelare un momento del film che – ben prima che il progetto venisse messo in cantiere – convinse la Disney a procedere con i lavori dello spin-off sulla canaglia spaziale.

Come raccontato da Lawrence Kasdan:

Quando sono entrato nel progetto non era ancora coinvolta la Disney, che acquistò la compagnia [la Lucasfilm] tre settimane dopo. Kathy Kennedy disse a coloro che erano già al lavoro di mettere in piedi una piccola presentazione di cinque minuti da sottoporre a Bob Iger, ad Alan Horn e agli altri.

E, come rivelato da Jon Kasdan:

[Nel soggetto] c’era questo momento nel quale un giovane Han veniva presentato come uno senza famiglia. Stava scappando dal suo pianeta e si confrontava con qualcuno che gli chiedeva nome e cognome. Han non aveva alcun cognome e si limitava a scrivere qualcosa che lo avrebbe identificato per il resto della vita, “Solo”, prima di essere smistato in mezzo a tanta altra gente. È un momento che è stato presente nel progetto fin dall’inizio. Credo che Bog Iger ne sia rimasto colpito e abbia detto “Ok, possiamo spenderci qualche soldo”.

Il film ha poi avuto, come saprete, una lavorazione travagliata. In corso d’opera, i registi originariamente scelti dalla lucasfilm, Phil Lord e Chris Miller, sono stati sostituti da Ron Howard. Al momento, il film ha raccolto 168 milioni di dollari su scala globale, registrando risultati in apertura al di sotto delle aspettative.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola è incentrata su un giovane Han ed è ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film è uscito il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.

Fonte: CinemaBlend