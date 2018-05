Spoiler

Attenzione: contiene spoiler sulla trama e sui personaggi di Avengers: Infinity War

Uno dei personaggi più apprezzati dell’Universo Cinematografico Marvel è Drax, interpretato da Dave Bautista, che ha fatto il suo debutto nel franchise in Guardiani della Galassia, diretto nel 2014 da James Gunn.

Proprio Bautista ha da poco confermato che tornerà nel ruolo anche in Guardiani della Galassia Vol. 3 e in Avengers 4. Rimane tuttavia un mistero, al momento, come il personaggio possa fare ritorno dopo gli eventi di Avengers: Infinity War.

Come dichiarato dall’attore:

Ricevo un gran numero di messaggi con scritto “Non posso credere che il tuo personaggio sia morto”. La gente ha letteralmente il cuore spezzato! Ma io non faccio che dire loro “Guardate che tornerò in [Avengers] 4, e che tornerò anche in Guardiani 3”. Non ho idea di come possano “riportarmi indietro”, ma in qualche modo dovrei proprio farcela perché – a quanto ne so – sarò nel terzo film di Guardiani. Quindi in qualche modo [Drax] dovrà fare ritorno!

Bautista ha più volte dichiarato, in passato, che Infinity War non sarebbe stata la sua ultima partecipazione a un capitolo dell’UCM. Come specificato dall’attore:

Il motivo per il quale non sono molto preoccupato che [la notizia del mio ritorno] possa costituire spoiler è nel fatto che ho già detto più volte, in passato, che sarei tornato in altri film [dell’UCM]. Spero comunque che [i Marvel Studios] non siano infuriati con me! Nel caso, mi prenderò una tirata d’orecchie. Non ho comunque idea di come rimetteranno i pezzi insieme e non ho idea di dove possano andare a parare.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.

