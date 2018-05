tempo di lettura 2'

Il progetto cinematografico diprocede e, secondo quanto riportato dai ragazzi di That Hashtag Show,– interprete dinell’Universo Cinematografico Marvel – sarebbe attualmente il nome di punta per un ruolo di primo piano. La parte che gli addetti ai lavori vorrebbero affidare a Rudd, secondo quanto trapelato nelle ultime ore, sarebbe quella del protagonista tra i personaggi umani. Non è ancora chiaro al 100% se sia già iniziata una vera e propria fase di trattative con la star. L’attore, lo ricordiamo, sarà presto nelle sale come co-protagonista di, con(Ant-Man, Lost, Lo Hobbit).

Il film sarà un ibrido tra live-action e animazione in CGI. Tra gli addetti ai lavori, coinvolti a vario titolo, figurano nomi molto noti: il produttore Neal H. Moritz della Original Film Inc. (tra i produttori di Fast and Furious), il regista Jeff Fowler del Blur Studio (candidato all’Oscar nel 2005 per il corto animato Gopher Broke) e il produttore esecutivo Tim Miller (regista di Deadpool).

Non ci sono ancora dettagli specifici sulla trama: nei giochi, Sonic è generalmente intento a collaborare con amici come Tails o Knuckles per sventare i piani di dominazione globale del folle dottor Eggman Robotnik. Il personaggio è una delle più grandi icone del mondo videoludico: i suoi giochi hanno venduto oltre 350 milioni di copie.

Fonti: That Hashtag Show, CBM