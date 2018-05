Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

La campagna promozionale di, commedia nella quale appariranno vati pupazzi molto simili a quelli creati da Jim Henson per, ha usato la tagline – per nulla casuale – “All Sesame. No Street.” Poco dopo, proprio i creatori di Sesame Street hanno dichiarato di voler fare causa agli addetti ai lavori proprio contestando un utilizzo non autorizzato del loro brand.

La STX Entertainment, tuttavia, sembra non curarsi troppo delle lamentele: ha da poco diffuso un messaggio affidandone scherzosamente il contenuto all’avvocato Fred, uno dei pupazzi del film. Vi leggiamo:

La STX ha amato l’idea di lavorare con Brian Henson e con la Jim Henson Company per raccontare la storia delle vite dei pupazzi quando questi non sono impegnati a recitare in prodotti per bambini. The Happytime Murders è il risultato di una collaborazione della quale siamo più che soddisfatti, data anche l’accoglienza positiva avuta dal trailer del film. Per quanto ci dispiaccia che il team di Sesame Street non condivida il nostro entusiasmo, ci sentiamo certi di essere legalmente in una posizione ineccepibile. Non vediamo l’ora di proporre al pubblico adulto i nostri personaggi nel corso dell’estate. – red, Esq., rappresentante legale della STX Entertainment.