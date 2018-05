tempo di lettura 1'

, co-regista di Ribelle – The Brave, esordirà nel mondo della cinematografia live action con, un prequel di

Marissa Kate Goodhill, autrice dello script, è partita dal presopposto che i due celebri personaggi siano, in realtà, fratello e sorella. In seguito alla morte del loro fratello maggiore, avvenuta in un incidente, e alla conseguente disperazione dei loro genitori, i due dovranno intraprendere dei viaggi nell’Isola che non c’è e nel Paese delle Meraviglie.

Secondo Deadline tra i protagonisti ci saranno Angelina Jolie e David Oyelowo, attualmente in fase di trattative.

A produrre la pellicola saranno Michelle Manning, Leesa Kahn e Andrea Keir. La prima, ex- presidente di produzione alla Paramount, ha al suo attivo pellicole come Sixteen Candles – Un Compleanno da Ricordare e The Breakfast Club.

Le riprese partiranno in autunno.