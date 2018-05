tempo di lettura 2'

Un nuovo report di Variety rivela che sarà– interprete di Teddy Flood in– a ricoprire il ruolo del protagonista “umano” di, tratto dal celebre franchise videoludico. Sul grande schermo, l’attore è noto per aver interpretato Ciclope in,diretto nel 2000 da(ruolo che ha poi ripreso in X-Men 2, X-Men: Conflitto Finale e X-Men: Giorni di un Futuro Passato).

Proprio ieri erano circolate indiscrezioni che vedevano Paul Rudd tra le scelte potenzialmente in fase di valutazione da parte degli addetti ai lavori (e, come vi avevamo comunicato, non era ancora ben chiaro se una vera e propria fase di negoziazione fosse in atto). Al momento, non sono disponibili dettagli e caratteristiche del ruolo che andrà a Marsden. Sappiamo che il suo personaggio sarà umano e che l’attore non sarà coinvolto nel cast vocale volto a prestare la voce ai personaggi ricreati in CGI.

Il film sarà un ibrido tra live-action e animazione in CGI. Tra gli addetti ai lavori, coinvolti a vario titolo, figurano nomi molto noti: il produttore Neal H. Moritz della Original Film Inc. (tra i produttori di Fast and Furious), il regista Jeff Fowler del Blur Studio (candidato all’Oscar nel 2005 per il corto animato Gopher Broke) e il produttore esecutivo Tim Miller (regista di Deadpool).

Non ci sono ancora dettagli specifici sulla trama: nei giochi, Sonic è generalmente intento a collaborare con amici come Tails o Knuckles per sventare i piani di dominazione globale del folle dottor Eggman Robotnik. Il personaggio è una delle più grandi icone del mondo videoludico: i suoi giochi hanno venduto oltre 350 milioni di copie.

Fonte: Variety