Avatar: James Cameron torna a parlare dei sequel e delle sfide sul 3D

Durante il Vivid light festival a Sydney,è tornato a parlare dei sequel di, attualmente in lavorazione, specificando di voler nuovamente spingere al massimo la tecnologia esistente applicata alla produzione cinematografica. In particolar modo, il regista ha spiegato di voler spingere al massimo sul 3D, presentando al pubblico una tridimensionalità delle immagini superiore a quella presente nel film campione di incassi del 2009.

Come spiegato da Cameron, gran parte dei passi in avanti teorizzati sul 3D per i prossimi anni sono assolutamente possibili. Molte variabili, più che dalle possibilità tecniche, dipendono in effetti dalla volontà di investire risorse:

[I sequel di Avatar] presenteranno il miglior 3D possibile, siamo impegnati proprio su questo. […] Abbiamo bisogno della diffusione di nuovi sistemi di proiezione laser, per poter apprezzare pienamente il 3D nelle sale attraverso gli occhialini. Spingendoci oltre, abbiamo anche bisogno della diffusione degli schermi autostereoscopici: pannelli di grandissime dimensioni che non richiedono l’uso di occhialini. Chi è esperto di 3D ha ben presente di cosa sto parlando. È tutto possibile. La domanda è solo se tutto questo accadrà oppure no.

Ricordiamo che nel cast torneranno Sam Worthington, Zoe Saldana, Joel David Moore, Giovanni Ribisi, Stephen Lang e Sigourney Weaver. A loro si aggiungono Kate Winslet, Cliff Curtis e Oona Chaplin, CCH Pounder, Britain Dalton, Duane Evans Jr., Filip Geljo, Jamie Flatters, Bailey Bass, Trinity Bliss, e Jack Champion.

Scritti da Cameron insieme a Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno, i sequel sono prodotti da Cameron e Jon Landau con la loro Lightstorm Entertainment e dalla 20th Century Fox.

Le riprese dei primi due sequel di Avatar sono partite il 25 settembre 2017 negli studi di Manhattan Beach in California, per poi spostarsi in Nuova Zelanda, agli Stone Street Studios di Wellington. Avatar 2 uscirà il 18 dicembre 2020, mentre l’anno successivo, il 17 dicembre 2021, uscirà Avatar 3. Solo allora verranno girati i due sequel successivi: Avatar 4 arriverà in sala il 20 dicembre 2024, e Avatar 5 il 19 dicembre 2025.

Il bugdget complessivo per i quattro progetti dovrebbe superare il miliardo di dollari, con una media di 250 milionidi dollari circa a film.

Fonte: CBM