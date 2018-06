tempo di lettura 1'

Dopo mesi di confronti in negativo al box-office italiano, maggio 2018 chiude in leggera crescita rispetto allo stesso mese del 2017: 34.2 contro 32.7 milioni di euro.

Ma giugno verrà inaugurato da un weekend decisamente in calo, come dimostrano i dati di ieri in cui, nonostante le nuove uscite, il podio si presenta invariato.

Al primo posto rimane Solo: a Star Wars Story, che incassa 113mila euro e sale a 2.4 milioni complessivi. Seconda posizione per Deadpool 2, con 66mila euro e un totale di quasi sei milioni di euro. Terza posizione per Dogman, che incassa 45mila euro e sale a 1.7 milioni complessivi.

Seguono le nuove uscite, tutte con incassi e medie decisamente basse. La Truffa dei Logan, al quarto posto, incassa 42mila euro; The Strangers – Pray at Night incassa 41mila euro al quinto posto, mentre Tuo, Simon apre al sesto posto con 27mila euro e una media di soli 100 euro. Al settimo posto Lazzaro Felice incassa 15mila euro, mentre End of Justice apre all’ottavo posto con 13mila euro.