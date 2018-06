tempo di lettura 1'

L’uscita disi avvicina sempre di più (anche se in Italia dovremo aspettare settembre), e così ecco arrivare online altri poster del film d’animazione Pixar. In particolare, oltre ad alcuni character poster internazionali, è stato diffuso il poster IMAX che mostra i protagonisti e Siberius in forma di silhouette, mentre presentano i propri poteri.

Potete vederli qui sotto!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Questa la sinossi:

La famiglia di supereroi che tutti preferiscono ritorna in Gli Incredibili 2. Questa volta Helen (con la voce di Holly Hunter) è sotto i riflettori, lasciando Bob (doppiato da Craig T. Nelson) a casa con Violet (Sarah Vowell) e Dash (Huck Milner) costretti ad affrontare le sfide di una vita “normale”. È una transizione ardua per tutti, e la cosa peggiore è che la famiglia non è al corrente dei superpoteri emergenti del piccolo Jack-Jack. Quando un nuovo cattivo architetta un geniale e pericoloso piano, la famiglia e Frozone (Samuel L. Jackson) devono trovare un modo per lavorare insieme ancora una volta – che è più facile a dirsi che a farsi, anche se sono tutti Incredibili.

Gli Incredibili 2 uscirà il 15 giugno 2018 negli USA, il 19 settembre in Italia.