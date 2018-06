tempo di lettura 1'

Brusca frenata al box-office americano per. Le speranze di un secondo weekend in recupero dopo l’esordio deludente del weekend del Memorial Day svaniscono con gli 8.1 milioni di dollari incassati dalla pellicola della Lucasfilm venerdì, per un totale di 127 milioni di dollari in otto giorni. Le attuali proiezioni parlano di un calo di oltre il 66% rispetto a una settimana fa, con meno di 29 milioni di dollari nel weekend (le speranze erano di almeno 30/35 milioni)., primo spinoff della saga, calò del 59% nel suo secondo weekend, incassando 64 milioni di dollari (era comunque il periodo natalizio). Di questo passo la pellicola dipotrebbe non arrivare a 150 milioni entro la fine del weekend. In tutto il mondo il film ha raccolto finora 210 milioni di dollari (ne è costati oltre 250, marketing escluso).

Seconda posizione venerdì per Deadpool 2, che incassa 6.6 milioni di dollari e sale a 237.9 milioni di dollari (529 nel mondo, ne è costati 110). Dovrebbe superare i 250 nel corso del weekend.

Apre al terzo posto Adrift, con 4.2 milioni di dollari, mentre al quarto posto Avengers: Infinity War incassa 2.8 milioni di dollari e sale a 635 milioni complessivi.

Le altre nuove uscite del weekend: Upgrade apre al sesto posto con 1.6 milioni di dollari, Action Point apre all’ottavo posto con 790mila dollari.